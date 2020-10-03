秋天打風？天文台料低壓區下周後期移向呂宋海峽　路徑強度存變數

近日本港秋意盎然，清風送爽，然而下周天氣料會變差。天文台預料，一道冷鋒將於華南北部形成，並在下周一（5日）抵達廣東，故早晚有幾陣雨。受隨後的東北季候風影響，下周風勢頗大，天氣稍涼，下周二（6日）及三（7日）市區最低氣溫將跌至攝氏23度。 另外，一道廣闊低壓槽會在下周中後期為南海中部帶來不穩定天氣。此外，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展，並在下周後期移向呂宋海峽至台灣一帶，其路徑及強度存在變數。

↓↓10.3市民到東龍島「放風」↓↓

+ 3 + 3 + 3

歐美兩大氣象機構預測懸殊

雖然本港近日秋意漸濃，但風季仍未結束。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個低氣壓下周五（9日）直撲台灣；掠過台灣後下周日（11日）於內地揭陽市登陸，即在港以東登陸。ECMWF預測其海平面中心氣壓最低為983 hPa，屬強烈熱帶風暴程度。

至於美國全球預報系統（GFS）則預測，該低氣壓下周五通過呂宋海峽進入南海，於下周六（10日）最接近本港；其後移向海南島一帶，即在港以西登陸。GFS預測其海平面中心氣壓最低為993 hPa，屬熱帶風暴程度。而內地中央氣象台則料未來10天，西北太平洋和南海將有一至兩個颱風生成。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

秋風到 下周最低23度

在本港，天文台指高空反氣旋正為中國東南部帶來晴朗的天氣，今日（3日）大致天晴，下午乾燥。吹和緩東風。展望明日（4日）大致天晴，下周一（5日）有幾陣雨；下周中期風勢頗大，天氣稍涼。

天文台料下周一大致多雲，早晚有幾陣雨；日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至30度。下周二初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光；下周三則部分時間有陽光，日間乾燥。兩日最低氣溫同樣跌至23度，市民外出或要帶備外套。

下周四（8日）是廿四節氣中的「寒露」，代表氣溫下降，地面的露水也更冷。天文台料下周四寒露大致天晴，日間乾燥；相對濕度最低55%。而10月11日、12日則同樣大致多雲，有幾陣驟雨。