天文台料明起一連4日天氣乾燥　早晚稍涼　周四「寒露」最低24度

近日本港天氣稍稍轉涼，秋意漸濃。天文台指，受較乾燥的東北季候風影響，未來數日廣東沿岸風勢頗大，日間普遍晴朗，但早晚天氣稍涼。預料一股季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸，同時一個廣闊低壓區會為南海中至北部帶來不穩定天氣。周四（8日）為廿四節氣中的「寒露」，天文台料當日會大致天晴及乾燥，市區最低氣溫為攝氏24度。 此外，天文台料熱帶風暴「燦鴻」會在未來數日逐漸發展，移向琉球群島北部至日本九州一帶。內地中央氣象台料「燦鴻」強度逐漸加強，最強可達颱風級到強颱風級。

天文台指，在今日（6日）上午10時，熱帶風暴燦鴻集結在沖繩島之東南偏東約1110公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向琉球群島以東海域。

內地中央氣象台則預料，「燦鴻」將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，最強可達颱風級到強颱風級。周四（8日）夜間逐漸趨向日本西南部附近海面。受其影響，明日（7日）夜間至周六（10日），東海東部海域將有8至10級大風，陣風11至12級。

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸地區。本港今日大致多雲，天氣稍涼。初時有一兩陣雨，下午短暫時間有陽光。吹清勁東北風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日部分時間有陽光，風勢頗大，早上有一兩陣驟雨，接近周末大致天晴。

根據九天天氣預測，明日（7日）起一連四日均會天氣乾燥，相對濕度最低為55%，市民要做好保濕。天文台料明日日間部分時間有陽光及乾燥，早上有一兩陣雨，氣溫介乎24至29度。而周六（10）及周日（11日）則大致天晴，氣溫介乎25至31度；秋高氣爽，市民或可到戶外郊遊。

然而天氣料到下周三（14日）便會轉差，天文台料下周三及四（15日）大致多雲，間中有驟雨。氣溫亦稍為轉涼，介乎24至27度。