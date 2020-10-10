本港天氣晴朗兩日又轉差　下周初或形成熱帶氣旋　周二起多雲有雨

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近日本港天氣秋高氣爽，惟風季仍未離開。天文台預料未來兩天普遍晴朗，位於南海南部的熱帶氣旋會大致移向越南中部，對本港影響減弱。但在下周初，另一熱帶氣旋有機會在南海中至北部形成，其路徑及強度存在變數。本港於下周二（13日）起天氣轉差，有大雨及強風。
未來九天天氣預測。（天文台截圖）
天文台稱，今日下午1時市區氣溫錄得攝氏29度，大部分地區相對濕度下降至百分之60左右。乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，本港地區下午及今晚天氣天晴、乾燥，吹和緩東至東北風；展望未來一兩日部分時間有陽光，下周中期有大雨及強風。
下周或形成兩熱帶氣旋　周二起天氣轉差
位於南海南部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。今午12時，該熱帶低氣壓集結在越南峴港之東南偏東約650公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向越南中部；而強烈熱帶風暴「燦鴻」集結在大阪之東南偏南約290公里，預料向東北偏東移動，時速約16公里，橫過日本以南海域。
根據九天天氣預測，本港未來兩天普遍晴朗，下周二（13日）起天氣轉差，多雲有雨及有狂風雷暴。下周初熱帶氣旋有機會在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在下周中期影響華南沿岸，同時受東北季候風影響，該區風勢頗大。
▼GFS預測▼
▼ECMWF預測▼
天文台預測下周有熱帶氣旋形成　遇季候風夾擊　港風力達3號風球
【天文台】今日大致天晴日間乾燥　最低約23度
【天文台】最低約24度　大致多雲　早上有一兩陣雨
天文台料早晚天氣稍涼　大帽山今錄最低16度　燦鴻明升颱風襲日本
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