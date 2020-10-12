浪卡風球．最新｜天文台改發3號風球　明早日出前考慮改發8號風球

天文台在下午5時10分發出三號強風信號，即表示香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里，陣風更可能超過每小時110公里， 且風勢可能持續。天文台會視乎本地風力情況，在明早（13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。市民明早外出前請留意最新天氣消息。

【17:35】天文台高級科學主任李炳華指，明早會是天文大潮，但由於「浪卡」與本港距離較遠，加上「始終都只係熱帶風暴」，而其風暴潮所帶來的水位不會太高。他指，今次風力增強主要是因東北季候風的共同影響，對比早前的熱帶氣旋，「浪卡」導致本港水浸機會較微。惟他強調，明日海面將非常大浪，提醒市民要遠離岸邊。

▼各地預報系統預測熱帶氣旋「浪卡」路徑▼

天文台表示，在下午5時，熱帶風暴浪卡集結在香港之東南偏南約500公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

過去數小時，浪卡有所增強。按照現時預測路徑，浪卡會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。由於海面會有湧浪及有大浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港今日漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨，明日雨勢漸轉頻密及有雷暴，氣溫介乎24至28度。在浪卡及東北季候風的共同影響下，周二及三（13及14日）華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。

▼ECMWF預測▼