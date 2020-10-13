浪卡風球．最新｜在港南面440公里　天文台日出前考慮改發8號風球

熱帶氣旋浪卡凌晨2時集結在香港以南約440公里，時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，天文台會視乎本地風力情況，在今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。 天文台指高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。預料另一個熱帶氣旋會在接近周末進入及橫過南海中部，並有所增強。

在凌晨2時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約440公里。 (天文台圖片)

↓↓各大氣象台對浪卡的移動路徑預測↓↓

【03:15】在凌晨3時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，預料向西或西北偏西移動。

新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全着想，新渡輪其他航線或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。

【02:00】天文台表示，在凌晨2時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約440公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強，浪卡現時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。

浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹强風，間中吹烈風。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。天文台會視乎本地風力情況，在今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。

【01:45】在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時68、51及49公里，最高陣風分別超過每小時70、61及61公里。

衞星圖片顯示，熱帶氣旋浪卡的環流覆蓋南海中至北部。（中國氣象局或日本氣象廳圖片）

↓↓杏花邨增設防風措施↓↓

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↓↓歐洲中期預報中心(ECMWF)預測↓↓

↓↓全球預報系統GFS預測↓↓