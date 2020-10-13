浪卡風球．直播｜天文台發出8號風球　直擊杏花邨及西環風力

熱帶氣旋浪卡凌晨2時集結在香港以南約440公里，最接近本港，在香港以南500公里內掠過。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，天文台在清晨5時40分，發出今年第二個8號風球，預料會在今日日間大部份時間維持。 天文台指高空反氣旋會在本周後期增強，廣東沿岸雨勢減弱，天色好轉。預料另一個熱帶氣旋會在接近周末進入及橫過南海中部，並有所增強。

在凌晨3時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里。 (天文台圖片)

【05:40】天文台發出8號東北烈風或暴風信號，預料會在今日日間大部份時間維持，本港平均風速每小時63公里或以上。香港鄰近海域吹東至東北風8至9級，有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪至巨浪。

在上午5時，熱帶風暴浪卡集結香港以南約450公里，其中心附近最高持續風速約為每小時85公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

【05:15】教育局公布，由於天文台宣布預計在上午6時正或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，所有日校今日停課。

【05:00】澳門地球物理暨氣象局公布將於7時30分改發八號東北風球，預測澳門風力將會增強。在5時浪卡集結在澳門以南約420公里，大致趨向海南島，改掛9號風球的可能性低。由於橋上風力間中達到強風程度及有陣風，當局呼籲駕駛人士注意行車安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

【04:50】天文台表示，即將改發八號烈風或暴風信號，本港南部地區風勢較大。

↓↓港鐵最新列車服務安排↓↓

【04:19】港鐵表示，由於天文台公佈將於稍後時間改發八號烈風或暴風信號，港鐵將由頭班車起調整列車服務，呼籲乘客參考列車班次及早計劃行程，各綫大部分延至10分鐘一班，調景嶺站至康城站20分鐘一班、迪士尼綫20分鐘一班車、機場快綫30分鐘。

港鐵指出，即使在八號烈風或暴風信號期間仍會繼續服務，然而一旦風勢轉強，露天路段的服務，包括港鐵列車及輕鐵或會在未有預先通知下暫停。港鐵維修人員亦會檢查路軌情況，確保可安全行車。若發現路軌情況不適合行車，有關的列車服務將會暫停。

若天文台發出九號烈風或暴風或更高的熱帶氣旋警告信號，基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車及輕鐵的服務。露天路段包括東鐵綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫由九龍站至東涌站、南港島綫由金鐘站至利東站、西鐵綫由荃灣西站至屯門站及屯馬綫一期鑽石山站至烏溪沙站；

至於地底路段則維持有限度服務。

【04:13】九巴及龍運宣布，由於天文台已公布今日早上6時或之前改發8號風球，通宵路線會維持至尾班車，但所有日間路線將暫停服務，直至另行通知。龍運巴士S1、S64、S64C、S64P、S64X及S65線則會維持有限度服務。

【03:40】天文台表示，預計在今日清晨6時或之前，發出8號熱帶氣旋警告信號。雖然浪卡正逐漸遠離本港，但在其與東北季候風的共同影響下，預料本港風勢仍會進一步增強，本港南部地區風勢較大。

↓↓各大氣象台對浪卡的移動路徑預測↓↓

【03:15】在凌晨3時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約450公里，預料向西或西北偏西移動。

新渡輪橫水渡航線渡輪服務將會於今天清晨6時開始停航，直至另行通知。同時，由於天氣及海面情況瞬息萬變，為乘客安全着想，新渡輪其他航線或需要在未改掛或於改掛八號風球後的短時間內全面停航。

【02:00】天文台表示，在凌晨2時，熱帶風暴浪卡集結在香港以南約440公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強，浪卡現時最接近本港，在香港以南500公里內掠過。

浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨，本港離岸海域及高地普遍吹强風，間中吹烈風。過去數小時浪卡有所增強，加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。天文台會視乎本地風力情況，在今早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。

【01:45】在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時68、51及49公里，最高陣風分別超過每小時70、61及61公里。

衞星圖片顯示，熱帶氣旋浪卡的環流覆蓋南海中至北部。（中國氣象局或日本氣象廳圖片）

↓↓杏花邨增設防風措施↓↓

+ 7 + 7 + 7

↓↓歐洲中期預報中心(ECMWF)預測↓↓

↓↓全球預報系統GFS預測↓↓