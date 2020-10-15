天文台料東北季候風下多日晴天　下周轉涼低見22度　濕度僅50%

經歷颱風天後，本港迎來多日陽光普照。天文台表示一股乾燥的東北季候風會在未來數日持續影響華南，沿岸地區天色大致晴朗，預料季候風的補充將在周末抵達廣東，下周本港天氣稍涼。下周五（23日）是二十四節氣中的「霜降」，是秋天最後的一個節氣，天文台料當日前後市區最低氣溫降至攝氏22度，天氣乾燥，相對濕度僅50%。 此外，位於菲律賓中部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，可能會在未來兩三日發展為熱帶氣旋或季風低壓，並橫過南海中部。

天文台表示一股乾燥的東北季候風會在未來數日持續影響華南，沿岸地區天色大致晴朗。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

天文台預測，一股乾燥的東北季候風會在未來數日持續影響華南，沿岸地區天色大致晴朗，料未來數天均有陽光，部分日子有一兩陣微雨。

季候風的補充將在周末抵達廣東，下周天氣稍涼，內陸地區日夜溫差較大。天文台料下周日（18日）起多日市區最低氣溫降至23度，且天氣開始漸轉乾燥。下周五是二十四節氣中的「霜降」，天文台預測當日前後市區最低氣溫進一步降至22度，最低相對濕度降至50%，秋涼更見明顯。

此外，天文台預料位於菲律賓中部附近的低壓區可能會在未來兩三日發展為熱帶氣旋或季風低壓，並橫過南海中部。根據目前天文台預測，估計該低壓區對本港影響不大。