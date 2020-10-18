天文台料低壓區移向菲律賓呂宋　歐美預報系統料達颱風級別

乾燥的東北季候風在本周持續為本港帶來普遍晴朗的天氣，周末市區最低氣溫將降至攝氏21度，天氣十分乾燥，秋意甚濃。 此外，天文台預料位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日逐漸發展，大致移向呂宋一帶，隨後的路徑存在變數。參考歐美預報，一個熱帶氣旋近周末將進入南海，周六（24日）海平面中心氣壓最低僅973hPa，則可達颱風級別，其後移向越南一帶，意味風季未完。

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天文台今日預告，位於西北太平洋的低壓區會在未來兩三日逐漸發展，大致移向呂宋一帶。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），一個熱帶氣旋將於周三（21日）進入南海，且逐步增強，周六海平面中心氣壓最低僅973hPa，其後移向越南登陸後消散。而美國全球預報系統（GFS）就預測，一個低壓區進入南海後增強，至周五海平面中心氣壓最低僅996 hPa，料最高達熱帶風暴級別。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

天氣乾燥 相對濕度降至35%

回看本港，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港下午大部分地區的相對濕度下降至60%以下。天文台預測，東北季候風會在本周持續影響本港，內陸地區日夜溫差較大，早晚稍涼，料明起一連多日天晴乾燥，且氣溫逐漸下降，周五市區最低氣溫僅21度，且最低相對濕度降至35%，十分乾燥。

重陽節最低僅21度

下周日（25日）是重陽節，天文台預測當日部分時間有陽光及乾燥，氣溫介乎21至27度，相對濕度介乎21至27度。翻查資料，重陽節最熱的一年曾達32.5度（1959年），最冷的一年則只錄得14.9度（1903年）。若當日市區最低氣溫降至21度，將成繼1996年後（當年市區最低錄得20.5度），最冷的一年重陽節。