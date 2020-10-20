熱帶風暴沙德爾逼近　東北季候風「加持」　本港周五間中吹6級風

熱帶氣旋已增強成熱帶風暴，並命名為「沙德爾」。在下午4時，該熱帶風暴集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋。天文台預料，「沙德爾」今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，周五（23日）最接近本港，並升級成颱風級別，屆時本港離岸風間中達6級，且有一兩陣微雨，隨後向西大致移向越南中部至海南島以南一帶。

天文台預測，一股東北季候風的補充會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港本周後期再迎來颱風，天文台預料熱帶氣旋「沙德爾」會在今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，料明日進入本港800公里範圍，其後逐漸增強，至周五更升級成颱風，屆時將於距離本港約600公里掠過。

「沙德爾」最接近本港當日，正是二十四節氣中的「霜降」。天文台預測，當日的日間部分時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨，氣溫介乎22至26度，加上一股東北季候風的補充，會在接近周末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大，屆時本港將吹北至東北風4至5級，稍後離岸間中6級。

沙德爾會在今明兩日橫過呂宋並進入南海中部，隨後向西大致移向越南中部至海南島以南一帶。（天文台網站截圖）

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本港迎多日天晴乾燥

回看本港天氣，乾燥的東北季候風正帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼，料明起一連多日天晴乾燥，周四（22日）最低相對濕度降至40%。天文台預料，隨高空反氣旋稍為增強，下周初華南天色好轉，下周一起，一連4日大致天晴，日間乾燥，氣溫稍回升至23至28度。

本港今日天晴乾燥。（杜潔心攝）