【天文台】天晴乾燥　隨後一兩日雲量增多　風勢頗大

上午7時，天文台錄得氣溫22.8°C，相對濕度65%。 現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。 今日的最高紫外線指數大約是8，強度屬於甚高。

熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。按照現時預測路徑，沙德爾會在今日(十月二十二日)大部分時間與香港維持一段距離，移動速度亦會較慢，對本港的直接威脅不大。隨著沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，天文台會在今日稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。

乾燥的東北季候風會在今日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣。預料熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。隨著沙德爾逐漸靠近廣東沿岸地區，而一股東北季候風的補充亦會在接近週末抵達華南沿岸，屆時沿岸地區及南海北部風勢頗大。此外，高空反氣旋將會在下週初稍為增強，華南天色好轉。

天氣概況：乾燥的東北季候風正影響廣東。在上午2時，強烈熱帶風暴沙德爾集結在西沙以東約510公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，橫過南海中部。

本港地區今日天氣預測：大致天晴及乾燥。氣溫介乎21至28度。吹和緩至清勁北風。海面有湧浪。

天文台展望：隨後一兩日雲量增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪。下週初天色好轉。