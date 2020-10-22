颱風沙德爾逼近　天文台改發三號強風信號

強烈熱帶風暴沙德爾已增強為颱風，且逐步逼近本港。天文台在周四（22日）下午5時40分發出一號戒備信號；並於周五（23日）凌晨零時20分，改發三號強風信號。 天文台表示，按照現時預測路徑，沙德爾會繼續靠近華南沿岸，強風會影響珠江口附近一帶，而本港高地會間中吹烈風，預料三號強風信號會在今日早上維持。海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。（天文台網站截圖）

【10月23日00:20】天文台改發三號強風信號，預料本港平均風速，達每小時41至62公里；在午夜12時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約570公里，即在北緯17.4度，東經115.7度附近，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。



天文台表示，在下午11時，颱風沙德爾集結在香港之東南偏南約570公里，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。天文台料沙德爾明日最接近本港，在約500公里範圍掠過，其後轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。天文台提醒，本港離岸海域及高地普遍吹強風，海面亦有湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

此外，澳門地球物理暨氣象局在下午6時亦發出一號風球，估計明日清晨至早上發出三號風球機會中等至較高。

天氣未見明顯變差 天文台解釋：颱風環流不大、濕度低

天文台高級科學主任李炳華表示，颱風沙德爾和明早逐漸增強的東北季候風共同影響下，本港明日風勢增大；隨颱風其後漸遠離，東北季候風仍會繼續影響本港，故風勢將持續至下周日。

至於颱風沙德爾為何進入本港800公里，天文台未有馬上「掛波」。李炳華解釋，掛波還要考慮該熱帶氣旋對本港的威脅。他指，沙德爾的環流不太大，雲帶及雨帶亦不廣闊，相對濕度偏低，故未有為本港帶來惡劣天氣。

進入風季末，李炳華指，在全球暖化影響下，颱風強度有機會較大，但估計下周有機會形成的另一股熱帶氣旋，對本港未必構成大威脅。