南海風接風　料下周再有熱帶氣旋逼近　下周四離岸風力達3號波

本港近日雖明顯轉涼，但風季仍未完結，南海更料會「風接風」。截至今日（23日）下午5時，3號強風信號正生效。天文台指，颱風「沙德爾」集結在香港以南約490公里，料未來數小時最接近本港，黃昏後本港會轉吹偏東風，風力會有所增強，預料3號強風信號會在今晚及明日（24日）維持一段時間。天文台預測明日高地間中吹8級風，即達8號風球風力，市民如提早拜祭先人則要注意安全。 此外，現時位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區，會在未來兩三日，逐漸發展成熱帶氣旋，並預測下周中期進入南海中部。天文台料下周四（29日）本港離岸間中吹6級風，即達3號風球風力。根據美國預報系統，下周六（31日）至11月1日，或再有熱帶氣旋進入南海。

天文台預料沙德爾將向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。沙德爾在未來數小時最接近本港，在香港以南約500公里掠過，隨後會逐漸遠離香港。在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時42公里，最高陣風為每小時51公里。

內地中央氣象台則指，沙德爾經過一夜的緩慢移動，強度略有加強，料今日強度變化不大，明天則明顯減弱，並將於傍晚至夜間，掠過海南島南部後，趨向越南中北部沿海。

中央氣象台​︰未來10天 南海和西北太平洋將有一至兩個颱風生成

送走「沙德爾」，或又要迎來另一個風。中央氣象台料未來10天，南海和西北太平洋還將有一至兩個颱風生成，其中一個颱風將在下周二（27日）至下周五（30日），為南海和華南南部帶來風雨影響。天文台則指，現時位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會在未來2、3日逐漸發展成熱帶氣旋，並在下周中期進入南海中部。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），該熱帶氣旋將於下周二橫過菲律賓進入南海。料下周四（29日）海平面中心氣壓最低為973hPa，即達颱風級別。但預測該熱帶氣旋大致移向越南，並與本港保持一段距離。

至於美國全球預報系統（GFS），則預測該熱帶氣旋將於下周一（26日）進入南海，預測路徑比ECMWF更遠離本港，大致移向越南峴港一帶。該熱帶氣旋強度不高，下周三（28日）海平面中心氣壓最低僅987 hPa，為強烈熱帶風暴級別。另外，GFS料11月1日或再有另一個熱帶氣旋進入南海，而海平面中心氣壓約為983 hPa，即達強烈熱帶風暴程度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

在本港，天文台料受東北季候風影響，廣東沿岸地區及南海北部未來一兩日風勢頗大，預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。今日會吹強風程度東至東北風，稍後高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪。明日則有一兩陣微雨，氣溫介乎21至24度。

展望星期日短暫時間有陽光，但初時風勢仍然頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日大致天晴及乾燥。天文台又預測，本港下周六及11月1日市區最低氣溫跌至攝氏20度，大埔、屯門等最低更只得19度。