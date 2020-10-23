沙德爾風球｜晚上距港僅500公里　天文台：3號風球生效至周六早上

颱風沙德爾今日（23日）黃昏至入夜初段在香港以南約500公里掠過，是最接近香港時間，天文台料其之後將「橫行」吹襲海南島及越南中部，改掛8號風球可能性再降低。3號強風信號現正生效，天文台下午表示，今晚本港會轉吹偏東風，風力會有所增強，因此3號風球會在今晚及明日（24日）一段時間維持，

【20:45】天文台指沙德爾會在今晚逐漸遠離香港，但與其相關的烈風仍影響南海東北部。本港會逐漸轉吹偏東風，風力會有所增強，預料三號強風信號會在今晚及明早維持。

天文台預測颱風沙德爾今晚至明日將「橫行」吹襲海南島及越南中部。（天文台圖片）

天文台晚上7時45分表示，預料本港平均風速每小時41至62公里。另較早時提醒，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。下午5時45分起一小時，昂坪及大老山錄得的最高持續風速為每小時46公里，而最高陣風分別為每小時61及57公里。

防風措施包括，盡快將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內。檢查所有門窗是否可以關閉；市民應避免身處當風地點；在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲；未駛回避風塘的小型船隻，應立即就近找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。