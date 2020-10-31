雙颱風｜兩熱帶氣旋或接連入南海　港下周六離岸風力達3號波

即將踏入11月，但風季仍未結束，下周南海或會有「雙颱共舞」的情況。天文台指，超強颱風「天鵝」會在未來一兩日橫過呂宋並進入南海中部，與其相關的雲帶會在下周中期影響南海北部。而熱帶風暴「艾莎尼」會在未來數日橫過菲律賓以東海域並逐漸增強，隨後路徑及強度存在變數。 根據九天天氣預報，天文台料下周六（11月7日）「立冬」當日起，本港一連三日離岸間中吹6級風，即達三號風球風力。另外，美國預報系統料「艾莎尼」入南海後，菲律賓以東海域或再有低壓區生成，更會進入南海，大致移向越南一帶。

天文台指，在今日（31日）下午4時，超強颱風天鵝集結在馬尼拉以東約670公里，預料向西南偏西移動，時速約22公里，大致移向呂宋。天文台料天鵝明日（11月1日）橫過菲律賓，並減弱為強颱風。天鵝進入南海後，更料會進一步減弱為強烈熱帶風暴，並入本港800公里範圍，其後於下周四（5日）登陸越南。

同時，熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉以東約1870公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。天文台料艾莎尼將於下周四增強為強颱風，並會較大機會橫過呂宋進入南海。

內地中央氣象台指，天鵝將以每小時20至25公里的速度向西偏南方向移動，強度先維持，然後逐漸減弱。其後於明日日間在菲律賓呂宋島東南部沿海登陸，之後穿過菲律賓呂宋島，於11月2日進入南海海域。而艾莎尼則將以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度緩慢加強，最強可達強熱帶風暴級或颱風級，未來四天對中國近海無影響。

兩大預報機構歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及全球預報系統（GFS）亦預測，天鵝將趨向越南；然而兩者對艾莎尼的路徑則存分歧。ECMWF料艾莎尼未會入南海，直撲台灣的東南面，對港未有太大影響。

而GFS則料艾莎尼將於下周四橫過菲律賓並進入南海，其後移向海南島一帶，並於下周五（11月6日）最接近本港。GFS料艾莎尼海平面中心氣壓最低998 hPa，即只達熱帶風暴級別。然而GFS料艾莎尼未登陸前，再有一低氣壓於11月8日進入南海，大致移向越南一帶，而其海平面中心氣壓最低991 hPa，即同樣只達熱帶風暴級別。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

+ 4 + 4 + 4

在本港，天文台指乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸，下午本港多處地區的相對濕度降至60%以下。乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸，該區普遍晴朗；料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南。天文台料明日日間天晴乾燥，氣溫介乎攝氏23至27度。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。

天氣料至下周六起開始轉差，11月8日周日更會有幾陣雨，市區氣溫最低則見20度。而下周六起一連三日離岸間中吹6級風，根據蒲福氏風級表，6級風平均風速為每小時41至51公里，即已達三號風球的風力。