艾莎尼入港800公里範圍　難敵季候風勢減弱　今日對港影響不大

雙颱風「前後腳」進入南中國海，較早前熱帶風暴天鵝過門而不入，熱帶氣旋艾莎尼今早（6日）進入香港800公里範圍內。不過天文台預料，艾莎尼會與香港保持距離，今日對本港天氣影響不大。艾莎尼明日（7日）會在南海東北部緩慢移動，並預計進一步逼近香港400公里內範圍。不過天文台預計，艾莎尼將受東北季候風影響而減弱，預測路徑將「急轉彎」改向西南移動，在香港300公里外掠過，周日更將「降呢」減弱為熱帶低氣壓。 雖然艾莎尼逼近，風勢未見增強。天文台預測，明日大致天晴，周日（8日）有一兩陣雨，之後天色大致良好，兩日風勢和緩至清勁，吹4至5級風。

天文台表示，艾莎尼今早進入香港800公里範圍內，但其環流較細小及緊密，而且會與香港保持一段距離，今日對本港天氣影響不大。天文台續指，按現時預計路徑，艾莎尼明日會在南海東北部緩慢移動，而受到東北季候風影響，威力將會減弱。

根據天文台的九天天氣預報，明日大致天晴，周日則大致多雲，有一兩陣雨，天文台表示，乾燥的東北季候風會在下週持續影響廣東地區，天色大致良好，市區氣溫亦大致平穩，最高達攝氏26度；最低則為20度。

▼ECMWF預測▼