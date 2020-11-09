熱帶風暴艾濤形成移向越南　天文台料再有熱帶氣旋緊隨進入南海

熱帶風暴艾濤已形成，在正午12時集結在胡志明市之東北偏東約700公里，預料向西移動，時速約20公里，移向越南南部。同時，天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會增強為熱帶氣旋，在未來兩三日移向菲律賓，隨後進入南海中部，意味今年南海風接風情況仍未完結。

天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會增強為熱帶氣旋，在未來兩三日移向菲律賓，隨後進入南海中部。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台表示，位於南海南部的熱帶風暴艾濤會在今明兩日移向越南南部，料強度不會進一步升級，進入內陸後逐漸消散。內地中央氣象台則預測，艾濤將以每小時20至25公里速度向偏西方向移動，強度逐漸加強，料今晚將升級成強烈熱帶風暴級別。

但是，南海仍未平靜。天文台預料位於菲律賓以東海域的低壓區會增強為熱帶氣旋，在未來兩三日移向菲律賓，隨後進入南海中部，屆時廣東沿岸雲量增多。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，周四將有另一個熱帶氣旋進入南海，周六（14日）將升級成颱風級別；而美國全球預報系統（GFS）則預測其最高級別只有熱帶風暴，料本周迎來的兩個熱帶氣旋對港的直接影響有限。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

踏入初冬，本港仍未太冷。乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，早晚稍涼，內陸日夜溫差較大。天文台預測，本周大部分日子離岸風間中達6級，則達三號風球風力，明日（10日）初時有一兩陣微雨，其後持續天晴及乾燥，周四（12日）市區最低氣溫進一步降至攝氏20度。

至周六（14日），本港開始有一兩陣雨，雲量增多，下周部分時間有陽光，氣溫介乎21至27度。