雙子座流星雨│天文台料多雲有雨或礙觀賞　下周市區最低13度

踏入12月，天氣乍暖還寒。本港今日（11日）市區最高溫達攝氏24度，但隨一股強烈冬季季候風在下周初抵達華南，下周一（14日）本港明顯降溫，且大致多雲，有一兩陣雨，當日凌晨上演的雙子座流星雨或因天氣問題令一眾觀星迷失望。 天文台預測，下周二（15日）市區最低溫跌至13度，早上相當清涼及有一兩陣雨，部分地區更有機會跌至11度，其後數天陽光再現，日夜溫差達4至5度。

天文台預測，下周三起部分時間有陽光，天氣轉涼，市區最低氣溫13度。（資料圖片 / 張浩維攝）

本港氣溫稍回暖，今明兩日市區最高溫達24度，大致多雲及短暫時間有陽光。天文台預料，一股強烈冬季季候風會在下周初抵達華南，下周一本港氣溫將會顯著下降，市區氣溫由最高20度跌至15度，風勢稍大。



雙子座流星雨每小時可看到20至30顆流星 惟或有一兩陣雨

香港太空館早前預告，12月14日凌晨約2至3時將上演雙子座流星雨，屆時有機會每小時看到約20至30顆流星，但天文台預測，當日大致多雲，有一兩陣雨。



下周二起進一步降溫

天文台預測，下周二進一步降溫，市區最低溫跌至13度，大致多雲，早上相當清涼及有一兩陣雨，其後數天早晚仍然清涼，部分時間有陽光。另一股季候風補充料會在下周周末抵達廣東沿岸，並持續為該區帶來清涼的天氣。天文台料下周六（19日）市區最低溫重返13度，在冬至前夕的早上仍相當清涼，氣溫介乎14至18度。