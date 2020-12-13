冬季季候風明殺到　一日跌8度周二市區最低13度　冬至最低14度

踏入12月中，天氣漸轉涼。一股強烈冬季季候風明日（14日）殺到，天文台料日間市區最高氣溫達攝氏21度，隨後氣溫顯著下降，至周二(15日)清晨氣溫急跌8度至13度，早上相當清涼及有一兩陣雨，打鼓嶺降至10度，將軍澳、大埔、上水、屯門亦僅得11度。 同時一股季候風補充會在周末至下周初影響廣東沿岸，天文台料冬至（21日）當日，市區最低溫只有14度，早上相當清涼，大致天晴及乾燥，最低相對濕度只有45%。

天文台預測一股強烈冬季季候風會在明日抵達華南沿岸，該區氣溫將顯著下降。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

冬天氣息漸濃，天文台預測一股強烈冬季季候風會在明日抵達華南沿岸，該區氣溫將顯著下降，明日多雲，有幾陣雨，初時能見度較低，日間稍後氣溫顯著下降，市區最低氣溫降至15度。



隨後兩日早上仍相當清涼及有一兩陣雨，周二市區最低溫進一步跌至13度，日間短暫時間有陽光，部份地區如打鼓嶺清晨降至10度，將軍澳、大埔、上水、屯門亦僅得11度。

周二（12月15日)市區最低溫進一步跌至13度，日間短暫時間有陽光，部份地區如打鼓嶺清晨降至10度，將軍澳、大埔、上水、屯門亦僅得11度。（天文台網頁截圖）

天文台預料，本周後期天色好轉，氣溫稍為回升，周五(18日)市區最高氣溫回升至21度，部分時間有陽光，日間乾燥，但早晚仍然清涼。

冬至最低14度 天晴乾燥

冬至將到，天文台料一股季候風補充會在周末至下周初影響廣東沿岸，令本港再次降溫，下周日（20日）市區最低氣溫再降至13度，即使冬至（下周一）當日市區氣溫稍回升一度，早上仍相當清涼。