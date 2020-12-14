強烈冬季季候風來襲　明早市區急降9度至13度　新界多區僅得11度

強烈冬季季候風正逐漸影響本港，天文台預測，今日（14日）氣溫顯著下降，市區氣溫將由攝氏22度，至夜晚急跌7度至15度，明早再進一步跌至13度，新界多區更只有11度，寒意甚濃！ 另一股季候風的補充周末殺到，與其相關的乾燥氣流帶來普遍晴朗的天氣，天文台料下周日（20日）市區最低氣溫仍只有13度，至冬至（21日）開始氣溫稍回升，市區最高氣溫回升至2字頭。

天文台表示，強烈冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，早上相當清涼。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

本港今日大致多雲，初時天色明朗，日間稍後有一兩陣雨，屆時氣溫顯著下降，晚上最低氣溫約15度。天文台表示，強烈冬季季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，早上相當清涼，料周二及三（15及16日）市區最低氣溫跌至13度，早上相當清涼，新界多區包括上水、大埔、屯門等，早上更跌至11度，日間部分時間天色明朗及乾燥。

(天文台網頁截圖)

另一股季候風的補充會在周末期間抵達廣東沿岸，與其相關的乾燥氣流會為廣東帶來普遍晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。

天文台預測，下周日市區最低氣溫亦只有13度，翌日冬至氣溫稍回升一度至介乎14至20度，當日早上相當清涼，大致天晴及乾燥，最低相對濕度只有45%。接近聖誕節時，天文台預測氣溫稍稍回升，12月22及23日市區最高氣溫回升至21度。