7年來最凍除夕　天文台料除夕夜跌穿10度　未破12年7.1度

本港去年的冬季僅得8日，氣溫在12度以下的寒冷天氣。不過今年的冬天似乎特別凍，天文台在本周日（20日）錄得11.9度，創入冬以來的最低溫度。天文台早前於冬季季度預報指出，赤道太平洋中部及東部會在2020至21年冬季維持偏冷，並形成拉尼娜現象，香港冬季氣溫偏低的機會較高。 天文台預料下周四的除夕夜（31日），本港平均最低氣溫約10度，上水、屯門等地氣溫會低至9度，創過去8年除夕夜的最低氣溫，但未能夠破2012年的7.1度紀錄。

天文台預料本周四的除夕夜（31日），本港平均最低氣溫約10度。（資料圖片）

天文台表示，一道廣闊雲帶會在未來一兩日為華南沿岸帶來幾陣雨。聖誕節假期至下週初該區天色明朗，日間和暖。不過，預料一股寒潮將於下週中期抵達廣東，該區天氣顯著轉冷。

+ 5 + 5 + 5

+ 3 + 3 + 3

2012年12月31日，香港天文台在尖沙嘴的監測站錄7.1度。（天文台）

一周氣溫過山車 最低與最高溫度相差10度

明日及平安夜會大致多雲，有一兩陣雨，氣溫17至20度。而聖誕節的早上短暫時間有陽光，氣溫介乎16至20度。



踏入周末，星期六初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫16至19度。星期日，同樣部分時間有陽光，氣溫17至21度。



下星期一繼續會有短暫時間有陽光，氣溫維持於17至20度。但下星期二開始會多雲，稍後有一兩陣雨，氣溫17至20度。



由下星期三開始，氣溫顯著下降，不單多雲及有一兩陣雨，氣溫會輕跌13至18度。至於下星期四的除夕，短暫時間有陽光及乾燥，早晚寒冷，氣溫跌到10至14度。

另外，民間氣象組織「地下天文台」台長方志剛則在facebook，引述歐美氣象超級電腦的運算結果，指本港天文台有紀錄以來最冷的除夕及新年，氣溫分別是6.9及6度。翻查資料，本港上次低見6度的除夕已經是1888年，若預測成真，則是本港132年以來最凍的除夕。