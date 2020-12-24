除夕元旦受冷鋒影響早晚嚴寒　打鼓嶺早上僅5度　大埔得6度

天文台預測，除夕及元旦日天氣寒冷，市區最低溫度只有8度，或迎來過去16年以來最凍的元旦日。 根據天文台今日（24日）的最新預測，預料一道冷鋒會在下週二橫過華南，該區有幾陣雨。受隨後的強烈寒潮影響，廣東顯著轉冷；在除夕(31日)及元旦日(1月1日)，料新界及高地更會「早晚嚴寒」，打鼓嶺在元旦日早上可低至5度，而大埔亦只得6度，而且屆時本港將吹5至6級北風。

今日(12月24日)天氣稍為回暖，即使最低氣溫，天文台亦錄得18.3度，然而下周氣溫將下降至「嚴寒」程度。(天文台網頁截圖)

今日(12月24日)為平安夜，下午1時30分天文台錄得22.3度，即各區最低氣溫亦介乎11.2至18.7度。天文台指，一股偏東氣流會在聖誕節假期至下週初，為華南沿岸帶來較為和暖的天氣。



然而，預料一道冷鋒會在下週二(29日)橫過華南，該區有幾陣雨。受隨後的強烈寒潮影響，廣東顯著轉冷，風勢頗大。除夕及元旦本港天氣寒冷，新界及高地早晚嚴寒。



天文台又預計，除夕及元旦本港天氣寒冷，根據分區天氣預測，無論除夕或元旦日，本港早上溫度均急降。

天文台料，12月31日清晨，新界多區僅得6、7度，全港最高僅得9度。(天文台網頁截圖)

在12月31日早上八時，打鼓嶺低至6度；而屯門、上水、大埔、流浮山等亦只得7度。而在元旦日早上七時，打鼓嶺甚至低至5度；大埔亦只得6度。除夕，入夜後晚上七時打鼓嶺、屯門只得11度；踏入零時零分，打鼓嶺、上水更跌至9度。

除夕夜晚上7時，多區氣溫開始下降，打鼓嶺、石崗、屯門僅11度。(天文台網頁截圖)

至元旦日清晨，多區氣溫進一步下降，打鼓嶺5度；上水、大埔6度；沙田、屯門等僅7度，天文台預料1月1日當日市區最高僅14度。

1月1日元旦，清晨時份，打鼓嶺5度；上水、大埔6度；沙田、屯門等僅7度。(天文台網頁截圖)

未來九天香港天氣預測。（天文台截圖）

1月2日最低10度

此外，根據天文台最新預料，1月2日天氣仍然寒冷，但氣溫較除夕及元旦日稍高，當天介乎10度14度，部分時間有陽光。