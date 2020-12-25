除夕元旦早晚嚴寒市區低見8度　天文台料1月3回暖最高18度

今日為聖誕節（25日），不過氣溫依然較為和暖，天文台預料市區氣溫最高達攝氏21度，本周末天氣仍然較和暖，不過明日（26日）Boxing Day 則初時有一、兩陣微雨。 和暖的聖誕假期後，天文台料下周中起天氣顯著轉涼，下周三（30日）市區最低氣溫急跌6度，只餘下11度；之後後夕（31日）及元旦（1月1日）更會進一步跌至8度，其中新界及高地早晚更會嚴寒，打鼓嶺最低見5度；然而至1月3日會回暖至市區最高18度。

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天文台預料，一股偏東氣流會在周末及下周初帶來較為和暖的天氣，不過一道冷鋒會在下周二（29日）橫過華南，該區有幾陣雨，受隨後的強烈寒潮影響，氣溫將顯著下降，風勢頗大，其中除夕及元旦的天氣寒冷，新界及高地早晚更見嚴寒。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

根據天文台九天天氣預報，本周末至下周初天氣仍和暖，直至下周二（29日），市區最高氣溫都達攝氏20度或以上，不過周六及下周二都有一兩陣雨。到下周三，天氣顯著轉涼，最低氣溫急跌至11度，按日跌6度。之後除夕及元旦，最低氣溫進一步跌至8度，其中打鼓嶺清晨時份最低見5度，上水、大埔、石崗等亦只有6度。

打鼓嶺清晨時份最低見5度，另有數區只有6度。（天文台網頁）

至1月3日天文台料氣溫會回升至介乎12至18度，部分時間有陽光，日間乾燥。早上寒冷。