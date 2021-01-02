寒潮襲港｜下周濕凍來襲　天文台調低氣溫預測　下周五9度兼有雨

步入2021年，本港今日天氣稍為回暖。冬季季候風持續為香港帶來非常乾燥天氣，但氣溫稍為回升。天文台於今日(2日)中午錄得最高氣溫為17.6度，而相對濕度約38%。 天文台指，未來2、3日的氣溫雖稍為回升，但另一股冬季季候風，將會在下週四開始影響華南沿岸地區，下周後期氣溫會再次回落。天文台今日再調低下周五（8日）的氣溫預測，最低溫度料跌穿10度大關，最低只有9度。下周中後期，本港天氣多雲甚至有陣雨，迎來濕凍天氣。

下周再有新一股冬季季候風，下周中後期再轉冷。（歐嘉樂攝/資料圖片）

由去年尾延續至今年初的冬季季候風，開始稍為緩和。本港今日以及未來2、3日的氣溫會稍為回升。天文台預測，今日天晴，市區日間最高氣溫可達攝氏17至18度，下午非常乾燥。吹和緩東至東北風，稍後離岸風勢清勁。不過今早天氣仍然寒冷，新界部分地區仍錄得低溫，打鼓嶺最低只有1.2度，北潭涌、石崗、大帽山等氣溫均曾低於攝氏5度，由去年12月29日下午起發出的寒冷天氣警告，現正仍然生效。

▼2021年元旦寒潮襲港▼

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天文台預測明日（3日）至下周三（6日）氣溫會略為回升，但內陸地區早上仍然寒冷，下周二日間最高氣溫更會回升至21度，部分時間會有陽光。

惟溫暖天氣短暫，天文台指，下周中後期會有另一股冬季季候風，影響華南沿岸地區，天氣會再度寒冷，而且多雲及有幾陣雨。天文台預測，下周四（7日）晚間開始轉冷，下周五（8日）預測的最低溫度降至9度，較昨日的預測再調低1度，而寒冷天氣更會持續數天。