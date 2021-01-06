天氣交通 | 多雲最高氣溫19度　西貢公路特別交通安排今生效

今早天文台錄得氣溫16度左右，相對濕度百分之72 。本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上清涼。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約19度。吹和緩東北風，離岸風勢清勁。

展望明日稍後顯著轉冷，星期五、六早上市區氣溫下降至8度左右，新界再低兩三度。下週初天氣持續寒冷。未來兩三日氣溫稍為回升，雲量較多，明早仍然相當清涼。下週後期再度轉冷。

今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。

因水管爆裂，車公廟路往大圍方向近沙田頭路的中線及慢線仍然封閉。駕駛人士只可使用快線行車。

西貢公路近柏麗灣別墅臨時交通安排

駕駛人士請注意，為配合西貢公路改善工程，由2021年1月6日下午5時起，至2021年3月31日下午5時止：所有長度超逾7米的車輛，將臨時禁止由西貢公路(北行)右轉入柏麗灣別墅外的未命名道路。受影響車輛，將須暫時改經西貢公路(北行)、近滘西新村路的未命名道路(北行)、滘西新村路(東行)及西貢公路(南行) 前往柏麗灣別墅外的未命名道路。

駕駛人士請格外小心忍讓。有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。

中環碼頭（陳永武攝）

西貢公路近匡湖居和南邊圍臨時交通安排

為配合西貢公路改善工程，由2021年1月6日下午1時30分至2021年3月31日上午10時：

(i) 西貢公路近匡湖居購物中心的九巴第92、96R、292P號線及新巴第792M號線的巴士站，以及新界專線小巴第1、1A、1S、12及101M號線的小巴站(往九龍方向)將臨時向北遷移約150米；及

(ii) 西貢公路南邊圍迴旋處以北約20米處的九巴第92、96R、292P號線及新巴第792M號線的臨時巴士站，以及新界專線小巴第1、1A、1S、12及101M號線的臨時小巴站(往九龍方向)將向北遷移約90米至原來位置。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。有關公共運輸營辦商將會張貼通告，通知乘客上述安排。