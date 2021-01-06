季候風明增強　周五氣溫急跌至最低8度　乾凍天氣料持續至下周三

一股冬季季候風殺到，正午時分本港各區氣溫較昨日（5日）低兩、三度。天文台預測，今日市區最高仍有攝氏19度，但隨季候風逐漸增強，周五及周六市區最低氣溫跌至8度，周末打鼓嶺清晨時分再跌至4度，且最低相對濕度跌至30%，意味本港將迎來又凍又乾的周末。 受季候風的補充影響，天文台預測，至下周三（13日）本港持續寒冷，天色漸轉晴朗。寒冷天氣將會持續至下周三，最快要到下周四市區最高氣溫才有望回升至「2字頭」。

▼2020年除夕夜大帽山▼

+ 8 + 8 + 8

隨著冬季季候風在明日增強，未來兩、三日華南天氣顯著轉冷，雲量較多。天文台預測，明日部分時間天色明朗，料日間市區最高氣溫達17度，稍後天氣顯著轉冷，料將跌至最低11度，屆時或需發出寒冷天氣警告。其後周五及周六，本港將迎來寒冷及非常乾燥的周末，即使日間短暫時間有陽光，但市區最低氣溫只有8度，最低相對濕度降至30%至35%，市民要注意保暖及保濕了！

天文台預測，受季候風的補充影響，下周初至中期廣東氣溫持續偏低，天色漸轉晴朗。（資料圖片 / 張浩維攝）

受季候風的補充影響，下周初至中期廣東氣溫持續偏低，天色漸轉晴朗。天文台預測，下周日至下周三仍持續寒冷及乾燥，市區最低氣溫介乎9至12度，料寒冷天氣警告持續生效。

天文台又預測，下周一起天色逐漸明朗，下周四起稍為回暖，市區最高氣溫回升至20度，部分時間有陽光，但早上仍然清涼。