天氣交通｜寒冷天氣警告生效　7至12度有強風

冬季季候風正為廣東帶來嚴寒的天氣。今早本港多處地區氣溫降至7度左右。今日天氣嚴寒及非常乾燥。短暫時間有陽光，最高氣溫約12度。霜凍警告現正生效 。寒冷天氣警告現正生效 ， 市民應小心保暖 。火災危險警告為紅色 ， 表示火災危險性極高 。

寒冷天氣之下大帽山黎明前的景象。（張家豪攝）

特別交通消息

由於強風，港珠澳大橋香港連接路已實施以下特別交通及運輸安排：港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，於1月10日(星期日)首班車起，東鐵綫來往紅磡至旺角東站的列車服務暫停，直至當日服務完結。受影響的乘客，屆時請考慮使用港鐵其他綫路或其他交通工具。

金鐘黎明前的景象。（黃偉民攝）

上午7時天文台錄得氣溫8.1度 ， 相對濕度百分之41。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日至下週中期持續寒冷及乾燥。下星期二、三大致天晴。

寒冷天氣警告現正生效

衞生署衞生防護中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

勞工處提醒僱主應採取適當預防措施，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。

香港小童群益會已通知社署取消原定於今日（一月九日）在公眾地方舉辦的全港賣旗籌款活動。