天文台料周二最低僅9度　近周末回暖最高21度　寒冷天氣下周再現

寒冷天氣警告仍然生效，今日（10日）市區最低氣溫只有攝氏10度，早上大帽山更跌至2.2度。冬季季候風及其補充未來數天持續影響本港，天文台預測，寒冷及乾燥的天氣將持續至本周三（13日）。 隨著冬季季候風在本周後期緩和，本港稍回暖，周五（15日）市區最高氣溫回升至21度。但是，天文台料下周一及二（18及19日）又降溫，市區最低氣溫再次回落至12度，早上寒冷。

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冬季季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，本港今日大致多雲，日間部分時間天色明朗。天文台表示，冬季季候風及其補充會在未來兩三日持續為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣，料至周三本港市區最低氣溫介乎9至11度，天色漸轉晴朗，周二起將一連8日有陽光，但當日十分乾燥，最低相對濕度跌至30%，料早晚寒冷，風勢較大。



周五市區最高氣溫回升至21度

隨著冬季季候風在本周後期緩和，廣東沿岸氣溫回升，暫別寒冷天氣。天文台預測，周五市區最高氣溫回升至21度，大致天晴，日間乾燥，至周末仍然和暖。

但是，天文台預測下周一及二又降溫，市區最低氣溫回落至12度，早上寒冷，部分時間有陽光及乾燥，市民要注意保暖了！

（天文台網站截圖）

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