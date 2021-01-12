強烈冬季季候風帶來寒冷及非常乾燥的天氣，今早本港多區氣溫跌至攝氏8度以下，大帽山更跌至零下0.6度。正午時分各區的相對濕度普遍下降至30%以下。天文台預料，季候風會在隨後兩、三日緩和，周五（15日）氣溫回升至最高21度。 不過香港未凍完，另一股冬季季候風會在下周初影響本港，下周天氣將再度轉冷。天文台料，下周日（17日）氣溫顯著下降，寒冷天氣將持續至下周二（19日）。隨後天氣稍回暖，但一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，為本港帶來有雨天氣。

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寒冷的冬季季候風明日（13日）繼續影響廣東，料本港市區最低氣溫只有11度，早上寒冷、天晴乾燥。天文台預料，季候風會在隨後兩、三日緩和，氣溫將回升，周五市區最高氣溫回升至21度，大致天晴，日間乾燥及有煙霞，周末市區最高氣溫仍有20度。

不過另一股冬季季候風，會在下周初影響華南，天氣將再度轉冷。天文台預測，下周日部分時間有陽光及乾燥，氣溫顯著下降，市區最低氣溫跌至12度，初時離岸風間中達6級，風勢頗大，翌日最低氣溫進一步跌至10度，料寒冷天氣持續至下周二。

此外，一道雲帶會在下周中期覆蓋華南沿岸，為該區帶來有雨天氣。天文台預測，下周三（20日）（即二十四節氣的「大寒」）多雲及有幾陣雨，氣溫介乎14至18度。