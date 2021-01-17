天氣交通｜紅色火災危險警告　郊游小心山火　九龍城龍翔道工程

上午7 時天文台錄得氣溫16 度相對濕度百分之79 。火災危險警告為紅色小心防火。

市民前往郊野旅行，最好帶備乾糧或已經煮熟的食物，並應小心防止山火。在郊野非法生火的人士，可被罰款二萬五千元及入獄一年。

本港地區今日天氣預測大致天晴。早上清涼。日間乾燥，最高氣溫約18度。今晚市區氣溫顯著下降至午夜約13度，新界再低幾度。吹清勁東風，初時離岸間中吹強風，漸轉吹清勁北風。展望未來一兩日大致天晴及乾燥，早上寒冷。本週中後期有雨。

陳永武攝

九龍城龍翔道臨時交通安排

駕駛人士請注意，為配合道路工程，由2021年1月17日凌晨1時30分至早上5時30分，龍翔道(西行)將實施下列臨時交通安排：

介乎竹園道與南昌街之間的一段龍翔道(西行)將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

交通改道

(一) 沿龍翔道(西行)行駛的車輛，須改經聯合道、窩打老道及歌和老街;

(二) 沿獅子山隧道公路(南行)往龍翔道(西行)行駛的車輛，須改經窩打老道及歌和老街;

(三) 沿龍翔道(西行)往獅子山隧道公路(北行)行駛的車輛，須改經聯合道及窩打老道;

(四) 沿竹園道(北行)往龍翔道(西行)行駛的車輛，須改經馬仔坑道、鳳舞街、富美街、聯合道及歌和老街; 及

(五) 沿竹園道(北行)往獅子山隧道公路(北行)行駛的車輛，須改經馬仔坑道、鳳舞街、富美街、聯合道及窩打老道。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。

受工程影響，請留意附近巴士改道及巴士站安排。