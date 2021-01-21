「大寒不寒」昨最高21.4度　季候風下周到　下周五市區低見14度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-21 12:55

本港近日天氣回暖，惟料下周又再轉涼。天文台預料，中國東南部未來一兩日天色大致良好及和暖。惟一股東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區東風增強，天氣轉涼。受該季候風及其補充影響，沿岸地區下周早、晚天氣持續清涼。 天文台料下周五（29日）及六（30日）「再凍過」，市區最低氣溫低見14度，上水及沙田等更僅11度，打鼓嶺更料只得10度，市民要注意保暖。另外，昨日（20日）是廿四節氣中的「大寒」，但本港天氣和暖，天文台最高錄得21.4度。

▼1.9「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

+ 26 + 26 + 26

天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，料今日（21日）大致多雲，日間部分時間有陽光；吹輕微至和緩東至東北風。展望未來一兩日部分時間有陽光，天氣和暖；下周初至中期大致天晴，早晚清涼。

昨日是廿四節氣中的「大寒」，是最後一個節氣，代表一年溫度相對最低的時候，但本港天氣未見寒冷。天文台昨日錄得最高21.4度，大尾督及元朗更高見24度。

▼1.12雪白大帽山▼

+ 6 + 6 + 6

天文台預測明日（22日）及周六（23日）天氣繼續和暖，料大致多雲，日間部分時間有陽光。稍後部分地區有煙霞。氣溫則介乎18至23度，相對濕度為60%至85%。

惟下周後期，本港天氣預料會逐漸轉涼。天文台預測，下周四（28日）短暫時間有陽光，早晚清涼，日間乾燥；氣溫介乎15至20度。下周五、六部分時間有陽光，早上相當清涼。氣溫則再稍為下降至介乎14至18度，市民要注意保暖。

本港近日天氣回暖，惟料下周又再轉涼。（資料圖片／盧翊銘攝）