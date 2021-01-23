東北季候風明殺到　天文台料市區一夜急降8度　下周五起多區轉冷

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-23 14:19

本港連日經歷溫暖冬日，一股東北季候風將於明日（24日）「殺到」，天氣再次轉涼。天文台預測，一股東北季候風會在明日抵達廣東沿岸，該區東風增強及轉涼，今日（23日）與明日的最大溫差達8度。預料該股季候風及其補充會在下周持續為華南沿岸地區帶來早、晚清涼的天氣。 下周五（29日）、六（30日）天氣則轉清涼，天文台預測市區氣溫為攝氏15度，而新界多區包括打鼓嶺、上水等均低見12度或以下，達寒冷程度。

▼1.12雪白大帽山▼

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近日天氣回暖，昨日（22日）天文台錄得最高24.5度，多區包括九龍城、荃灣及大尾督等，更錄得28度或以上，一度達炎熱程度。天文台則料，今日本港大致天晴，但部分地區有煙霞。日間溫暖及乾燥，吹輕微至和緩北至東北風。

天文台展望明日風勢較大，天氣轉涼；下周早上清涼。明日大致多雲，初時部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度，與今日最高氣溫25度作比較，即兩日最大溫差達8度；而相對濕度則為65%至90%。

▼1.9「港版輕井澤」粉嶺流水響人頭湧湧▼

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天文台又預測，清涼天氣將於下周維持，下周五、六天氣則最涼。下周五料部分時間有陽光，早、晚清涼；日間乾燥。氣溫方面，天文台稍調高預測，由昨日（22日）預測的14至18度，調高至介乎15至19度；相對濕度則為55%至75%。

而下周六天氣則料為部分時間有陽光，早晚清涼。而風勢則明顯增強，吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級。根據蒲福氏風級表，6級風即平均風速達每小時41至51公里，已達3號風球風力。氣溫則介乎15至19度，而沙田、上水等低見12度，打鼓嶺更料得11度。