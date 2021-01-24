天氣交通 | 油麻地佐敦一帶封路出行請留意

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-24 07:48

上午7時天文台錄得氣溫18度 相對濕度百分之92 ，本港今日大致多雲，天氣稍涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。為配合中九龍幹線的建造工程，油麻地交匯處(往尖沙咀方向)、連翔道(南行)的交界處一代有臨時封路，出行前請留意。而為配合政府佐敦封區的臨時交通及運輸安排今將持續。為配合的士司機一次性強制檢測計劃，元朗德業街也有臨時運輸安排。

油麻地臨時交通安排，由西隧往尖沙咀的車輛須改經佐敦道.(陳永武攝)

為配合的士司機一次性強制檢測計劃，位於元朗德業街近流業街的停車灣將於今日上午10時正至下午4時正臨時封閉，禁止所有車輛駛入。九巴路線第968X號位於德業街的巴士總站將暫停使用，其往元朗方向的班次將在宏業街西近宏富苑終止，並不前往康業街及德業街。巴士公司將會張貼通告，通知乘客有關服務安排。

另外為配合中九龍幹線的建造工程，當局於24日午夜12時起， 封閉油麻地交匯處(往尖沙咀方向)由其與連翔道(南行)的交界處起，至同一交界處以北約426米處止的支路將會臨時封閉，禁止所有車輛行駛。由西區海底隧道沿西九龍公路(北行)往尖沙咀的受影響車輛，須改經西九龍公路(北行)慢線及佐敦道(東行)。

為配合政府佐敦封區的臨時交通及運輸安排今將持續。

一股東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，初時部分地區能見度較低。天氣稍涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁東風。展望未來兩三日漸轉天晴，早上清涼。