天文台預測周四升溫至23度　周末轉涼低見14度　「立春」稍回暖

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受乾燥的東北季候風影響，本港迎來多日晴天，且天氣逐漸回暖，至本周四（28日）市區最高氣溫回升至攝氏23度。但是，隨一股季候風補充在本周中後期殺到，帶來相當清涼天氣，周五市區即降溫9度至最低14度。

天文台預測，季候風會在下周初緩和，料下周三（2月3日）（即二十四節氣的「立春」）早上清涼，部分時間有陽光，最高氣溫維持在2字頭。

本港今日大致天晴及乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。（資料圖片/高仲明攝）

本港今日大致天晴及乾燥，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風，部分地區在正午時分已升溫至23度或以上，元朗公園更已錄得25度。

受乾燥的東北季候風影響，未來兩三日華南沿岸地區大致天晴，日間天氣和暖。天文台預測，本港持續和暖，至周四市區最高氣溫更達23度，但早晚仍然清涼，日間乾燥。但是，一股季候風補充會在本周中後期為廣東帶來相當清涼的天氣，故本港周五早上即降溫及迎來相當清涼的天氣，市區最低氣溫料跌至14度，離岸風間中達6級，風勢頗大下或更感寒意。天文台料至周六市區最低氣溫仍維持在14度。

「立春」和暖 高見21度

天文台又預料，該季候風會在下周初緩和，市區最高氣溫回升至2字頭，但早上仍然清涼。下周三是二十四節氣中的「立春」，標誌著春季以及新一年的來臨，該節氣期間氣候最大特點是乍暖還寒，日夜溫差較大。天文台預測，當日部分時間有陽光，早上清涼，市區氣溫介乎16至21度。

（天文台網站截圖）

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