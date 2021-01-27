本港近日天晴和暖，有踏入春天的感覺，但天文台料明日（28日）起又再轉涼。天文台預測，一股乾燥的東北季候風，會在明日抵達廣東並逐漸增強，隨後一兩日該區早上相當清涼。天文台預料季候風會在下周初緩和，該區持續天晴。而另一股東北季候風及其補充則會在下周中後期影響華南沿岸，令早上清涼。
天文台的天氣預報資料指出，本港明日開始轉涼，而周五（29日）市區氣溫降至攝氏14至18度，與前一日的最高氣溫23度相比，相差多達9度。至於下周三（2月3日）是廿四節氣中的「立春」，料當日早上仍清涼，氣溫介乎16至20度。
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天文台料明日開始轉涼，而周五（29日）更急降溫9度。（天文台網頁截圖）
天文台指，一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，預測今日（27日）下午大致天晴；今晚部分時間多雲，吹和緩東風，初時離岸風勢間中清勁。展望明天日間溫暖；周五及周六（30日）早上相當清涼，下周初至中期大致天晴。
天文台預測，東北季候風會在明日「殺到」，本港漸轉天晴乾燥，部分地區有煙霞；晚上清涼，氣溫介乎16至23度，相對濕度則為50%至85%。而周五本港更會急降溫，天文台料大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣溫將降至14至18度，即與周四（28日）的最大溫差達9度。
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周六亦繼續清涼，天文台料大致天晴，早上相當清涼；日間乾燥。氣溫同樣介乎14度18度，而多區達寒冷程度，包括沙田、將軍澳、青衣及屯門等只得12度；而打鼓嶺則料低見10度，市民要做好保暖工作。
天文台料最快到下周初，天氣會稍為回暖，而下周三是廿四節氣中的「立春」，標誌著春季以及新一年的來臨；而立春當日本港天氣乍暖還寒，天文台料當日大致多雲，部分時間有陽光，早上清涼，氣溫介乎16至20度，相對濕度則為65%至85%。
本港近日天晴和暖，有踏入春天的感覺，但天文台料又再轉涼。（資料圖片）