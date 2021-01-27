本港近日天晴和暖，有踏入春天的感覺，但天文台料明日（28日）起又再轉涼。天文台預測，一股乾燥的東北季候風，會在明日抵達廣東並逐漸增強，隨後一兩日該區早上相當清涼。天文台預料季候風會在下周初緩和，該區持續天晴。而另一股東北季候風及其補充則會在下周中後期影響華南沿岸，令早上清涼。

天文台的天氣預報資料指出，本港明日開始轉涼，而周五（29日）市區氣溫降至攝氏14至18度，與前一日的最高氣溫23度相比，相差多達9度。至於下周三（2月3日）是廿四節氣中的「立春」，料當日早上仍清涼，氣溫介乎16至20度。