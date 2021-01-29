東北季候風下港急降8.5度　今早一區低見8度　天文台料下周初回暖

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-29 12:48

本港今日（29日）天氣明顯轉涼，打鼓嶺更低見攝氏8度。天文台預測，清涼的東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，該區風勢較大，天色良好及乾燥。預料季候風會在下周初逐漸緩和，廣東地區氣溫逐步回升，下周二（2月2日）天氣溫暖，市區氣溫更高見24度。 天文台又料，另一股東北季候風會在下周中期為華南沿岸帶來稍涼的天氣；而較潮濕的偏東氣流會在下周後期影響該區。

▼1.12雪白大帽山▼

天文台錄14.3度 大帽山僅６.7度



今早氣溫明顯較昨日下降，天文台錄得最低14.3度，對比昨日錄得最高22.8度，一夜間急跌8.5度。而今早多區氣溫亦達寒冷程度，荃灣、北潭涌等低見約10度；打鼓嶺僅8度；而大帽山更只得6.7度。

天文台指，乾燥的東北季候風正影響廣東沿岸。預測今日天晴乾燥，吹和緩至清勁東北風，下午轉吹東風，離岸間中吹強風。展望未來數天大致天晴，周末早上仍然清涼，下周初日間天氣溫暖。

下周三立春 氣溫介乎16至20度



天文台料下周初天氣回暖，下周二（2月2日）大致天晴，日間溫暖，部分地區有煙霞。而下周三（2月3日）是廿四節氣中的「立春」，代表標誌著春季以及新一年的來臨；而立春天氣乍暖還寒，日夜溫差較大。天文台料當日部分時間有陽光，早上清涼。氣溫介乎16至20度，相對濕度為60%至80%。

農曆新年將至，天文台料新年前天氣亦溫暖。下周日（2月7日）是「年廿六」，料當日部分時間有陽光，氣溫介乎18至23度，市民今年拜年或毋須穿著厚重衣物。