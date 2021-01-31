年廿八洗邋遢｜天文台下周二多雲最高22度　或成近11年次暖年廿八

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-31 13:05

即將踏入二月，迎來喜慶的農曆新年。天文台預測，本周多日天晴，周二（2日）市區最高氣溫升至攝氏24度，但當日一股達強風程度的東北季候風會在稍後時分抵達華南沿岸，料為周三「立春」帶來稍涼天氣，早上清涼，但最高氣溫仍維持在2字頭。 根據傳統習俗，「年廿八，洗邋遢」。天文台預測當日（9日）大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫介乎18至22度。

▼去年年宵花市情況▼

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本港今日陽光普照，在正午時分，深水埗及荃灣城門谷已升溫至24度或以上。天文台預測，廣東地區本周大部分時間天色良好，而且影響沿岸的東北季候風會逐漸緩和，未來一兩日該區日間溫暖，故料本港氣溫逐漸上升，至周二升溫至24度，大致天晴，日間溫暖及乾燥，但部分地區有煙霞。

本周中期天氣稍涼

隨著另一股達強風程度的東北季候風在周二稍後抵達華南沿岸，天文台料本周中期天氣稍涼，周三（即二十四節氣的「立春」）早上清涼，但部分時間有陽光，市區最高氣溫仍有20度。

天文台預料，該季候風會在本周後期逐漸被一股較潮濕的偏東氣流取代，故本港近周末氣溫再次逐步回升，周六（6日）市區最高氣溫回升至24度，且大致天晴。

至下周初，本港濕度仍偏高，且漸轉多雲，天文台預測，年廿八當日大致多雲，短暫時間有陽光，市區最高氣溫仍達22度。