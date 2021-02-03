迎牛年｜大年初一料天氣和暖　周末高見26度　年廿八、廿九有雷雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-03 12:28

今日（3日）是二十四節氣中的「立春」，天晴而乾燥，日間市區最高氣溫為22度。天文台預料，本港直到周末仍是晴天，周六及下周日（6及7日）市區氣溫更將升溫至攝氏26度，為打工仔帶來和暖假期。 下周受高空擾動影響，天文台預測，年廿八及年廿九（9及10日）本港天氣變得不穩定，除了迎下雨天，局部地區更可能有雷暴，要辦年貨市民或許要趁早處理。隨後本港天色好轉，天文台預料年三十及大年初一（11及12日），部分時間有陽光，最高氣溫達23度，在和暖天氣中「送鼠迎牛」。

▼市民到花墟買年花▼

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天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日（4日）繼續為華南沿岸帶來晴朗天氣，料本港逐漸升溫，至周六及下周日，市區最高氣溫達26度，大致天晴，日間溫暖。

該股季候風在周末，會被一股潮濕及相當溫暖海洋氣流取代。天文台預料周六起，早晚有幾陣薄霧，其後受高空擾動影響，下周二及三華南天氣將變得不穩定及有雷雨。即將告別鼠年，天文台料年廿八多雲，間中有雨，局部地區可能有雷暴，翌日年廿九，雨勢有時較大，市民或許要及早計劃，趁早辦年貨。

至年三十及大年初一（11日及12日），天文台預料本港天色好轉，部分時間有陽光，市區氣溫介乎18至23度。翻查資料，本港有記錄以來最熱的大年初一達25.3度（2007年2月18日）；其後至2018年的大年初一，市區最高氣溫亦達24.8度。若今年大年初一如預測升溫至23度，將成近15年第三暖的大年初一。