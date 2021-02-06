撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-06 17:52

農曆新年將至，天文台預測今個新年天氣和暖，市民外出拜年可穿得更輕便。天文台料一股偏東氣流會在未來一兩日影響華南沿岸，該區日間溫暖。受高空擾動影響，下星期二（9日）、三（10日）華南地區有大雨及雷暴。隨著雨帶遠離，除夕及農曆新年假期沿岸地區天色好轉及溫暖。 天文台料下周五（12日）大年初一部分時間有陽光及溫暖，日間乾燥，而一連數日至年初四（15日）市區氣溫亦介乎攝氏18至24度，在溫暖及陽光天氣下完結農曆新年假期。

近日本港天氣和暖，天文台料華南地區普遍天晴。今日（6日）天晴溫暖，下午乾燥；晚上沿岸有幾陣薄霧。吹微風。展望未來一兩日天晴溫暖，下周二稍後及星期三雨勢有時頗大；除夕及農曆新年假期天色好轉及溫暖。

天文台預測明日（7日）天晴，日間溫暖；早上沿岸有幾陣薄霧。氣溫介乎18至25度，打鼓嶺、石崗及上水更高見28度；相對濕度則為60%至95%。料下周二年廿八及下周三年廿九多雲有雨，雨勢有時頗大，局部地區更有狂風雷暴；氣溫亦稍降至最低20度。市民外出辦年貨時，緊記帶備雨具。

至農曆新年天文台則料天氣好轉，大年初一（12日）起一連四日有陽光及溫暖，日間乾燥。氣溫則介乎18至24度，相對濕度為55%至85%。不少打工仔年初四（15日）便要上班，天文台料當日同樣大致天晴及溫暖。日間乾燥。