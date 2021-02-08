【農曆新年2021】年廿八、廿九或有大雨雷暴　除夕至初三天色好轉

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-02-08 11:57

農曆新年快要到來，大人和小朋友都開始感受到喜氣洋洋的節日氣氛。同時，預料高空擾動也會變得活躍起來，有利氣流抬升，在星期二、三（2月9至10日）為華南帶來不穩定天氣。各大天氣中心的電腦模式均預測廣東大範圍地區會出現顯著降雨（圖一），集合預報系統甚至顯示可能有雷暴（圖二）。莫非高空擾動也想在年近歲晚替我們洗邋遢？

一般而言，冬天的天氣會比較穩定，雨量較少，出現雷暴的日數也不多。根據過往五十年的紀錄，本港每年於一月或二月出現雷暴的日數平均少於一天。而需要在農曆新年前後（年廿八至年初三）發出雷暴警告的，更只有2020、2001及1983這三年（見表一）。

不過，當遇上合適的大氣條件（如高空擾動，配合低層較暖濕的水汽輸送等），冬季還是有機會出現雷暴的。

至於農曆新年，天氣家族的「雨點BB」和「雷電仔仔」會提早多少天來同大家拜年呢？目前電腦模式對於雨帶何時開始影響珠江口一帶仍存在較大差異（圖三）。

隨著雨帶遠離，除夕至年初三（2月11至14日）的天色會好轉。洗過邋遢，便會迎來陽光送暖的春節。至於新年的氣溫會否破紀錄（表二）呢？請大家拭目以待吧。

除舊迎新，預祝各位新一年有新氣象。

原文：年近歲晚洗邋遢作者：香港天文台譚曉晴 莊思寧