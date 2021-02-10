今日橫風橫雨　維港風力曾達8號波程度吹足7小時　陣風達暴風級別

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-10 13:59

告別連日天晴溫暖天氣，本港由昨日（9日）起「橫風橫雨」。天文台今日（10日）凌晨，於昂坪以及堅尼地城對開的青洲，錄得達8號風球風力，並持續逾7小時；陣風更達暴風程度；而多區包括中環、長洲及機場等風力亦達3號波。 天文台預測，受較乾燥的東北季候風影響，華南沿岸明日（11日）年三十天色好轉。隨季候風緩和，農曆新年假期日間溫暖，下周一（15日）年初四，本港市區氣溫料高見攝氏25度；預料東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。

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天文台曾於周一（8日）發出強烈季候風信號，至今早11時45分除下。期間本港一度「橫風橫雨」，本港今早普遍錄得10至20毫米雨量。今日凌晨本港多區更錄得強風或以上風力。位於維港的青洲，於昨晚9時至今早近4時，10分鐘平均風速高於每小時63公里，即已達8號風球風力，而最高陣風則達每小時97公里，已達暴風程度。

而昂坪則由昨日晚上9時至近今早5時半，10分鐘風速均達8號風球風力，最高達每小時84公里；最高陣風更達每小時99公里。另外，機場昨晚近12時至今早4時，風力亦達3號風球風力；中環及長洲風力亦達3號波程度。

天文台指，東北季候風正影響廣東沿岸。此外，影響該區的一道雨帶正向東移動，預料會在今晚移離珠江口一帶。預料今日多雲有雨，天氣清涼；今晚雨勢減弱。吹緩和至清勁北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日（11日）天色好轉，早上清涼；農曆新年假期部分時間有陽光，日間溫暖。

周五（12日）便是大年初一，料日間溫暖及乾燥，氣溫介乎16至23度，仍然清涼。天文台預測，由年初一至下周五（19日）年初八都有陽光，天氣亦溫暖，下周一（15日）初四，市區氣溫更高見25度，市民可在農曆新年假期享受和暖天氣。