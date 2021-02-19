熱帶風暴杜鵑形成　下周三逼近港800公里減弱　離岸風間中達3號波

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-19 12:48

踏入牛年，首個熱帶氣旋逼近本港！天文台預測，現集結在馬尼拉之東南的熱帶風暴「杜鵑」，將橫過菲律賓以東海域，下周日（21日）升級成強烈熱帶風暴，並逐漸逼近本港800公里範圍，但強度逐漸減弱，料對本港影響不大。 但一股清勁至強風程度的偏東氣流於下周中期抵達華南沿岸，天文台料下周三（24日）本港開始有雨，當日離岸風間中達6級，則達3號風球風力，料下雨天持續至下周末。

「杜鵑」會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域



在正午12時，熱帶風暴「杜鵑」集結在馬尼拉之東南約1360公里，預料向西南偏西緩慢移動，橫過菲律賓以東海域。天文台預測，「杜鵑」會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，大致移向菲律賓中南部，下周日將升級成強烈熱帶風暴，或於下周中期進入南海中部，並逐漸減弱及消散，料未達到本港800公里範圍，已減弱成熱帶低氣壓，對本港影響有限。

熱帶氣旋杜鵑會在未來兩三天橫過菲律賓以東海域，大致移向菲律賓中南部。（天文台網站截圖）

回看本港天氣，影響廣東的東北季候風會在周末至下周初緩和，大致天晴，日間溫暖。天文台預測，本港未來數天進一步升溫，下周一（22日）市區最高氣溫達25度，初時部分地區能見度較低，日間溫暖，有陽光的天氣料持續至下周二。



下周五元宵節有雨

但是，一股清勁至強風程度的偏東氣流於下周中期抵達華南沿岸，本港開始迎來幾陣雨，料下周三告別晴天後，氣溫稍降，市區氣溫介乎18至22度，離岸風間中達6級，則達3號風球風力，料多雲、有雨的天氣持續至下周六，意味下周五（26日）的元宵節將在雨天中度過。