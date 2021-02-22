天文台料周三起一連五日有雨　三月首日高見27度　後降溫迎陰涼天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-22 12:15

復課首日，迎來陽光普照的天氣。但受一股偏東氣流影響，周三（24日）起迎來雨天，料持續至下周日（28日），意味元宵佳節將於雨中度過。 踏入三月，天文台料首日市區即升溫至最高攝氏27度，日間部分時間有陽光及溫暖，但日夜溫差達7度，加上受一股東北季候風，翌日降溫10度，且大致多雲及有幾陣雨，離岸風間中達6級，迎來潮濕陰涼的天氣。

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本港今日天晴溫暖，正午時分多區錄得25度或以上氣溫，當中元朗公園升溫至26.5度。天文台料明日（23日）仍大致天晴，市區最高氣溫達26度，初時部分地區能見度較低。

受一股偏東氣流影響，本周中後期沿岸地區雲量增多，接近周末該區有幾陣雨。天文台料本港周三起有一兩陣微雨，離岸風間中達6級，市區最高溫只有23度，近周末轉為有幾陣雨，料周末天空灰沉沉一片，未見陽光，今年元宵佳節（26日）要在雨中度過，料雨天持續至下周日（28日）。

天文台預測，下周初有陽光，日間部分時間天色明朗及溫暖，踏入3月1日（下周一）市區高見27度，但一股東北季候風會在下周初抵達華南，帶來較涼天氣，料翌日市區最低氣溫回落至17度，大致多雲，初時有幾陣雨，日間部分時間天色明朗，其後更暫別陽光。

（天文台網站截圖）

「杜鵑」將逐漸消散

此外，熱帶氣旋「杜鵑」已減弱成熱帶低氣壓。在正午12時，「杜鵑」集結在馬尼拉之東南約500公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓中部，料今明兩日橫過菲律賓中部並逐漸消散。