天文台料元宵節高見26度　11年來最暖　同日晚上冷鋒到周六降8度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-23 13:21

本港近日天氣暖和，然而天文台料一道冷鋒將會在周五（26日）殺到。天文台指，受一股偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區雲量較多。預料一道冷鋒會在周五稍後抵達華南沿岸，該區有幾陣雨，隨後的東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。受季候風補充影響，下周初廣東地區天氣清涼。 周五亦是年十五元宵節，天文台料市區氣溫介乎20至26度，料成為自2010年後，11年來最暖元宵節。然而冷鋒殺到，天文台預測周六（27日）急降溫8度，最低18度。

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天文台指，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在今日（23日）稍後抵達廣東沿岸。預測今日天晴溫暖，吹微風，稍後轉吹和緩偏東風，離岸風勢清勁。展望未來一兩日風勢較大，雲量增多。本周後期有幾陣雨，部分地區能見度較低。

周五是年十五元宵節，天文台料當日大致多雲，能見度較低。日間部分時間天色明朗及溫暖，稍後有幾陣雨，市民或難以賞月。氣溫則介乎20至26度，料成為自2010年錄得26.2度後，11年來最暖元宵節，而有紀錄以來最暖的元宵節，則是1966年錄得的26.7度。

然而天文台料一道冷鋒會在周五稍後抵達華南沿岸，周六（27日）最低氣溫為18度，比前一日急降8度。而天氣則為大致多雲，初時有一兩陣雨，部分地區能見度較低。

下周初天氣亦清涼，天文台料下周二（3月2日）大致多雲，初時有幾陣雨，日間部分時間天色明朗。氣溫介乎17至23度，相對濕度為65%至90%，沙田、流浮山及將軍澳只得15度，而打鼓嶺更低見13度。

另外，熱帶氣旋「杜鵑」昨日（22日）已減弱為低壓區，內地中央氣象台指，「杜鵑」今天上午在菲律賓群島中部減弱為熱帶低壓，目前其風力進一步減弱，已很難確定其環流中心。