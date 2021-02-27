天氣交通｜周末清涼多雲有雨　深夜九龍塘有封路獅隧要減速

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-27 06:59

上午6時天文台錄得氣溫19.5度 ，相對濕度百分之90。本港今日天氣預測大致多雲，早上有幾陣雨。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北至東北風。交通消息，今晚11點至周日清晨，九龍塘龍翔道及窩打老道、獅子山隧道、以及青衣路(北行)及葵青路(東行)將有臨時交通安排，駕駛人士請注意。

與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區，週末期間華南地區天氣清涼。隨著季候風稍為緩和，下週初該區日間天氣溫暖。季候風的補充會在下週中期抵達廣東沿岸。而一股較為潮濕的偏東氣流會在下週後期影響該區。展望:明日風勢較大。星期一、二日間溫暖。

2021.02.27 香港金鐘（張家豪攝）

運輸署消息

九龍塘龍翔道及窩打老道臨時交通及運輸安排

由2021年2月27日晚上11時至2021年3月1日上午5時30分，封閉介乎龍涎道至窩打老道之間的一段龍翔道(西行)慢線及窩打老道(南行)連接龍翔道(西行)的支路，禁止所有車輛駛入。沿獅子山隧道(南行)往龍翔道(西行)行駛的受影響車輛須改行窩打老道(南行)、聯合道(東行)、竹園道(北行)及龍翔道(西行)。

九巴路線86、86A及87B號(九龍方向)須改經窩打老道(南行)、聯合道(東行)、竹園道(北行)、龍翔道(西行)，後返回原有路線，沿途巴士站不受影響。

獅子山隧道臨時交通安排

為配合窩打老道南行通往龍翔道西行支路的緊急道路維修工程，獅子山隧道南行管道的車速限制，將於2021年2月27日晚上11時至2021年3月1日上午5時30分期間，由每小時70公里臨時減至每小時50公里；

青衣路(北行)及葵青路(東行)臨時交通安排

為配合葵青橋預應力鋼纜維護工程，當局將於2021年2月27日的晚上11時至翌日上午6時，封閉連接青衣路(北行)及葵青路(東行)的地下行車隧道及高架道路將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。沿青衣路(北行)前往葵青路(東行)的受影響車輛，須改經青衣路(北行)、青衣交匯處及葵青路(東行)。