天氣交通｜多雲微雨　培正道爆水管封路　大球場一帶特殊交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-28 07:51

上午6時天文台錄得氣溫19 度，相對濕度百分之87，本港今日天氣預測大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約23度，吹和緩至清勁東至東北風。何文田培正道爆水管，清晨附近部分路段封閉。為配合香港大球場舉行的足球比賽，星期日中午起到晚上7點在掃桿埔及銅鑼灣有特別交通及運輸安排。為配和電視劇拍攝，將軍澳駿宏街及駿日街朝6晚7有臨時交通安排。

運輸署上午05時30分宣佈因水管爆裂，何文田以下路段需要封閉：常盛街不能轉入佛光街; 及佛光街往何文田邨方向近常盛街的快線。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。駕駛人士請盡量忍讓。

運輸署於上午04時58分宣佈：較早前（上午01時35分）因緊急維修而於獅子山隧道往新界方向實施的單管雙程行車措施現已取消。

今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。現時覆蓋華南沿岸的雲帶會在未來一兩日逐漸轉薄，天色好轉。展望未來一兩日部分時間有陽光，日間溫暖。本周中期風勢較大。預料一股東北季候風會在本周中期影響廣東沿岸，而一股海洋氣流會在本周後期為該區帶來薄霧及潮濕的天氣。

為配合在香港大球場舉行的足球比賽，今日在掃桿埔及銅鑼灣實施下列特別交通及運輸安排。由下午 12 時 30 分至晚上 7 時，所有位於大球場徑、介乎大球場徑與棉花路之間的一段加路連山道(北行)；及開平道路旁停車位將暫停使用(包括殘疾人士停車位)不能使用。警方可能會於短時間通知後，封閉位於加路連山道、東院道、大球場徑及棉花路的停車場。此外，在受封閉道路地區內停車場的車輛將可能不被獲准離開停車場，直至道路重新開放供正常通車為止。在上述交通安排實施的地區內違例停泊的車輛將被警方拖走，毋須事先通知。所有學車人士將禁止駛入附近一帶道路，並禁止由高士威道駛入銅鑼灣道。

為配合電視劇集拍攝，當局將於28日上午6時至下午7時， 暫時封閉將軍澳駿日街以西的一段，駿宏街將會禁止所有車輛行駛；駿日街由其與駿宏街交界以北約140米處起至同一交界以南約100米處止的路段將會暫時由雙線雙程行車改為單線雙程行車。