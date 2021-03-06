天文台料低壓槽殺到今明驟雨雷暴　濕度高於90%　下周二天色好轉

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-06 13:31

連日來本港天氣多雲潮濕，天文台料明日（7日）更有驟雨及雷暴。天文台預測，位於廣東的一道低壓槽，會在今晚（6日）至明早橫過沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴，市民外出郊遊等須注意天氣變化。受其後的東北季候風影響，下周初至中期沿岸地區早上天氣稍涼。 天文台又預料，明日及下周一（8日）亦會繼續潮濕，相對濕度高達90%或以上，抽濕機又要出動。至於何時才可重見陽光？天文台則料，最快要到下周二（9日）部分時間有陽光。

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昨日（5日）是廿四節氣中的「驚蟄」。天文台解釋，冬季時動物藏伏於土裡冬眠，稱為「蟄」。驚蟄是指春雷即將或已經來到，動物從冬眠中驚醒過來，有萬物甦醒之意。這段時期雨量一般開始增多，間中仍會有較涼空氣南下，溫度有時會出現較大變化。昨日天文台則錄得最高攝氏21.1度，流浮山、濕地公園則最高23.9度。

另外，近日天氣潮濕，不時亦會見到薄霧。天文台在其Facebook專頁中，就介紹「輻射霧」。天文台指，在天朗氣清及風勢微弱的晚上，「輻射冷卻」會令新界空曠地區的溫度顯著下降，使水汽凝結為懸浮在空氣中的小水點，形成輻射霧。輻射霧較常於冬、春兩季的日出時分出現，日出後當溫度上升，就會逐漸消散。

天文台指輻射霧較常於冬春兩季的日出時分出現，日出後當溫度上升，就會逐漸消散。（天文台Facebook圖片／Kenneth Wong攝）

天氣預測方面，天文台指一道低壓槽為廣東帶來驟雨及雷暴；同時，一股海洋氣流正影響沿岸地區。今日天氣多雲，部分地區能見度頗低；有幾陣驟雨，稍後雨勢較為頻密，局部地區有雷暴，吹和緩東至東南風。

天文台展望明日大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴；初時能見度頗低，稍後雨勢減弱。氣溫介乎19至22度，相對濕度為75%至95%，本港仍潮濕，抽濕機又要出動。天文台料周二（9日）天色才會好轉，當天部分時間有陽光；氣溫介乎19至24度，相對濕度亦稍為降至65%至85%。