天文台料翻大東風今晚有微雨　周五重見陽光　下周後期潮濕有霧

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-10 13:04

本港近日天氣潮濕多雲，連日未見陽光。天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流，正影響廣東沿岸，預料今晚（10日）將有一兩陣微雨；離岸及高地間中吹強風，風力即達3號風球程度，市民下班時緊記帶備雨傘。 天文台預測，現時影響廣東沿岸的清勁至強風程度偏東氣流，會在未來一兩日緩和。預料該區周五（12日）普遍晴朗及日間溫暖，周末期間至下周初短暫時間有陽光；而一股較潮濕的海洋氣流，會在下周後期影響華南沿岸。

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天文台表示，由於今日「翻大東風」，料大致多雲，晚上有一、兩陣微雨。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日風勢緩和，星期五大致天晴，日間溫暖，周末至下周初短暫時間有陽光。

明日（11日）則料會繼續大致多雲，早上有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。近日本港連日多雲。天文台預測，周五（12日）本港終可重見陽光。周五料大致天晴，市區氣溫介乎攝氏20至25度，相對濕度則為65%至90%。

天文台預測，現時影響廣東沿岸的清勁至強風程度偏東氣流會在未來一兩日緩和，周五（12日）普遍晴朗及日間溫暖。（天文台網頁截圖）

天文台預料周六（13日）及周日（14日），同樣短暫時間有陽光，市區氣溫介乎19至22度，市民或可到戶外活動。然而有陽光天氣至下周中後期，或又要再暫別。天文台預料，下周三（17日）大致多雲，早上沿岸有薄霧，氣溫介乎20至23度。

下周四（18日）及五（19日）則短暫時間有陽光，沿岸亦有薄霧。下周三起一連3日相對濕度亦高達95%，抽濕機又是時候出動。

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