天文台料雲帶轉薄明晴朗　下周後期多日潮濕　下周六春分有薄霧

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-11 12:29

近日本港連日多雲，今日（11日）終可重見陽光。天文台預測，明日（12日）中國東南沿岸風勢緩和，該區普遍晴朗，日間溫暖，而偏東氣流會在周末及下周初影響該區。 此外，一股較潮濕的海洋氣流會在下周中後期影響華南沿岸，該區早晚有薄霧。 下周六（20日）是廿四節氣中的「春分」，晝夜時間長短再次相等。天文台料，下周六早上沿岸有薄霧，相對濕度最高見95%，抽濕機又是時候出動。

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天文台指，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸；同時，覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。料今日下午大致天晴，今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁偏東風。展望明日初時部分時間多雲，日間大致天晴及溫暖，市區氣溫介乎20至25度。周末及下周初短暫時間有陽光，下周中期則較為潮濕，早晚沿岸有薄霧。

天文台又預測，下周二（16日）起一連5日沿岸均有薄霧，相對濕度亦高見95%。而由下周三（17日）起，陽光充沛的天氣亦要暫別。天文台料下周三起大致多雲，其後數日更有幾陣微雨。

下周六是是廿四節氣中的「春分」，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台料下周六大致多雲，有幾陣雨，早上沿岸有薄霧，市區氣溫介乎20至24度，而相對濕度則為75%至95%。本港再現潮濕天氣，市民或要再準備抽濕機。

天文台預測，明日（12日）中國東南沿岸風勢緩和，該區普遍晴朗，日間溫暖。（天文台網頁截圖）