天文台料未來數日晴朗　下周三起一連4日潮濕有霧　濕度高見95%

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-12 12:50

經過連日多雲後，本港近日終重見陽光。天文台指受中國東南部的一道高壓脊影響，未來數天廣東沿岸地區普遍晴朗。而一股海洋氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來溫暖潮濕的天氣，該區早晚有薄霧。 天文台又預測，下周三（17日）起一連四日沿岸有薄霧，相對濕度亦高達95%；下周六（20日）起更會有幾陣雨，抽濕機是時候出動。

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天文台指隨著影響廣東沿岸的偏東氣流緩和，中國東南沿岸普遍晴朗。今日（12日）大致天晴，日間溫暖，最高氣溫大概有26度。吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩、三日部分時間有陽光，下周中期較為潮濕，早晚沿岸有薄霧。

周六（13日）及周日（14日）則料同樣部分時間有陽光，市區氣溫介乎攝氏19至23度，市民或可到戶外活動。然而天文台預測下周三（17日）起，一連四日沿岸有薄霧，相對濕度同樣高見80%至95%，最高氣溫則達26度。

下周六（20日）是廿四節氣中的「春分」，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台料下周六大致多雲，有幾陣雨，早上沿岸有薄霧。氣溫則介乎19至24度，相對濕度為80%至95%。

天文台預測，下周三（17日）起一連四日沿岸有薄霧。（天文台網頁截圖）