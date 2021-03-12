天文台料未來數日晴朗　下周三起一連4日潮濕有霧　濕度高見95%

撰文：黃金棋
最後更新日期：
經過連日多雲後，本港近日終重見陽光。天文台指受中國東南部的一道高壓脊影響，未來數天廣東沿岸地區普遍晴朗。而一股海洋氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來溫暖潮濕的天氣，該區早晚有薄霧。
天文台又預測，下周三（17日）起一連四日沿岸有薄霧，相對濕度亦高達95%；下周六（20日）起更會有幾陣雨，抽濕機是時候出動。
▼3.7單車館公園櫻花盛放 打卡客絡繹不絕▼
+4
+4
+4
天文台指隨著影響廣東沿岸的偏東氣流緩和，中國東南沿岸普遍晴朗。今日（12日）大致天晴，日間溫暖，最高氣溫大概有26度。吹輕微至和緩偏東風。展望未來兩、三日部分時間有陽光，下周中期較為潮濕，早晚沿岸有薄霧。
周六（13日）及周日（14日）則料同樣部分時間有陽光，市區氣溫介乎攝氏19至23度，市民或可到戶外活動。然而天文台預測下周三（17日）起，一連四日沿岸有薄霧，相對濕度同樣高見80%至95%，最高氣溫則達26度。
下周六（20日）是廿四節氣中的「春分」，代表天氣慢慢轉暖，雨水相對增多，而且空氣非常潮濕。天文台料下周六大致多雲，有幾陣雨，早上沿岸有薄霧。氣溫則介乎19至24度，相對濕度為80%至95%。
天文台預測，下周三（17日）起一連四日沿岸有薄霧。（天文台網頁截圖）
天文台料一股海洋氣流會在下周中至後期為華南沿岸帶來溫暖潮濕的天氣。（資料圖片／余俊亮攝）