天氣交通｜天晴黃色火災危險警告生效　清明節期間特殊交通安排

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-14 07:59

天文台上午7點錄得氣溫20度，相對濕度百分之81。本港今日天氣預測早上部分時間多雲，日間大致天晴。最高氣溫約25度。吹和緩東風，風勢間中清勁。今天開始會有2021年清明節期間特殊交通運輸安排，前往將軍澳及柴灣華人永遠墳場的人士請留意。由於車位數目有限，請考慮在沒有道路封閉的日子及乘搭公共交通工具前往墳場；請亦避免在中午12時至下午2時的繁忙時段前往墳場。黃色火災危險警告生效，掃墓要小心山火。

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。展望未來一兩日部分時間有陽光。本週中至後期溫暖潮濕，早晚沿岸有薄霧。

將軍澳華人永遠墳場特別交通及運輸安排

於高超道通往將軍澳華人永遠墳場的通道於2021年3月14日及21日、4月2日、3日、5日、6日、10日及18日的上午5時30分至下午6時封閉，禁止車輛使用(緊急車輛、九巴第14S號線特別巴士服務、靈車、出殯行列的車輛及領有將軍澳華人永遠墳場發出的有效許可證車輛除外)。掃墓人士可使用將軍澳華人永遠墳場位於高超道的通道，或位於港鐵調景嶺站對面的華永行人徑，步行前往墳場。由於華永行人徑建有石級，使用輪椅人士使用高超道入口進入墳場。

往來油塘鯉魚門道(聖安當女書院以南的南行方向巴士站)及將軍澳華人永遠墳場的九巴第14S號線的特別巴士服務，將於2021年3月14日及21日、4月2日、3日、5日、6日、10日及18日的上午7時至下午5時25分期間提供服務。視乎乘客需求，九巴會加強有關服務。有關路綫在油塘的落客點將設置於高超道鯉魚門邨外。

柴灣華人永遠墳場特別交通及運輸安排

第一階段 (於 2021 年 3 月 14 日及 27 日，4 月 10 日、17 日、24 日及25 日，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道(即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶)。如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第二階段措施封閉部分路段，禁止所有車輛駛入。

特別巴士服務如下